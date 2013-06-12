Уголовное дело против и. о. президента "Энергоатома" является попыткой давления - юрист

Исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом» Геннадий Барабаш считает, что уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента компании Виссариона Кима является попыткой давления на него за принципиальную позиции по отстаиванию интересов «Энергоатома».

Об этом Барабаш сказал во время пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он убежден, что активизация следственных органов по расследованию дела в отношении Кима, ставшего причиной его отстранения от занимаемой должности, является прямым следствием его деятельности на посту и. о. президента НАЭК «Энергоатом».

«Я знаю Виссариона Владимировича, как высококлассного профессионала, который прошел путь от инженера реакторного цеха до генерального директора атомной станции и всегда считал своей основной задачей обеспечение надежной и безопасной эксплуатации. В должности и. о. президента «Энергоатома» он последовательно отстаивал необходимость повышения тарифа для компании, занимал принципиальную позицию в вопросах финансового обеспечения деятельности компании, то есть всех тех вопросов, которые на прямую влияют на обеспечение безопасной эксплуатации АЭС», - сказал Барабаш.

На пресс-конференции Барабаш не стал давать правовую оценку решению Печерского суда об отстранении Виссариона Кима от занимаемой должности в связи с уголовным делом. Однако он отметил, что уголовное дело было возбуждено в 2008 году и связано с ремонтом машинного зала за 8 млн грн.

«Из 8 млн грн якобы 1,004 млн грн были неправильно оплачены», - отметил юрист.

По его словам, уголовное дело, которому более 5 лет, возобновилось только тогда, когда Ким стал и. о. президента «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, 10 июня, около 18.00 руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким не был допущен на рабочее место группой неизвестных.

Ранее исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Ким был временно отстранен от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности был назначен первый вице-президент – технический директор Александр Шавлаков.

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий.

Ким был назначен исполняющим обязанности главы НАЭК 20 августа 2012 года.

С 2007 года Ким занимал должность генерального директора Южно-Украинской АЭС. С конца 2004 года по декабрь 2006 года он работал на должности вице-президента и исполнительного директора этой госкомпании.

Чистый убыток компании по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год «Энергоатом» закончил с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.