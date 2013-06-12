Ривненская АЭС проводит ремонт первого энергоблока

Ривненская атомная электростанция проводит планово-предупредительные ремонтные работы первого энергоблока, ранее завершив средние ремонтные работы на блоках №3 и №4, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. «Сейчас в планово-предупредительном ремонте находится энергоблок №1 (ВВЭР-440). Ремонт считается средним и рассчитан на 54 суток. Блок был отключен от энергосети 9 июня в 00:01. В настоящее время продолжаются операции по Программе останова», - говорится в пресс-релизе Минэнергоугля.

Согласно сообщению, на Ривненской АЭС уже выполнены средние ремонты на третьем и четвертом энергоблоках, во время которых среди основных работ были реализованы и мероприятия по повышению безопасности и управлению старением.

По данным пресс-службы, во время ремонта планируется выполнить перегрузку ядерного топлива, провести средний ремонт реактора, генераторов, текущий и капитальные ремонты турбин, парогенераторов, главных циркуляционных насосов.

Также, согласно сообщению, запланировано выполнить ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности. Среди них - выполнение ремонта с заменой уплотнений коллекторов второго контура парогенераторов, ремонт подогревателя высокого давления ПВД-7.

Минэнергоугля сообщило, что предусмотрен и значительный объем работ по программе управления старением. В рамках этой программы будет проводиться обследование зданий и сооружений, и выполняться контроль металла основного оборудования первого контура.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт. 10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1,2 Ривненской АЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.