Нефтетрейдеры предупреждают о дестабилизации рынка

Объединение операторов рынка нефтепродуктов выражает обеспокоенность намерением Министерства доходов и сборов Украины усилить контроль качества импортных нефтепродуктов на таможенной границе, поскольку это может привести к дестабилизации как ресурсной, так и ценовой ситуации на рынке. Об этом говорится в заявлении объединения, переданном агентству УНИАН.

«Любые проблемы на таможне в разгар летнего автомобильного сезона и активных сельхозработ могут привести к росту цен на нефтепродукты и к перебоям в снабжении топливом. В свою очередь, удар по легальным поставщикам приведет также к увеличению доли контрабандного и фальсифицированного топлива на рынке, что прямо противоречит интересам государства и потребителей», - убеждены в объединении.

В заявлении также отмечается, что дополнительный контроль качества нефтепродуктов не нужен, поскольку 90% импортных бензинов поставляются с территории Беларуси, Литвы, Польши и Румынии, где качество топлива в обязательном порядке контролируют международные сертификационные общества.

«Проверки качества топлива в Украине необходимо проводить не на границе, а на АЗС, и в этом мы готовы оказать правительству всестороннюю помощь», - говорится в заявлении объединения.

В организации сомневаются, что усиленный контроль достигнет своей фискальной цели – а именно, увеличения отчислений по акцизному налогу. «Ставка акцизного сбора в Украине унифицирована и не зависит от качества бензина. Поэтому проверки качества не приведут к увеличению сбора акцизов», - отмечают в объединении. Там предполагают, что снижение сбора может быть следствием роста контрабанды топлива. «Таможенные органы в штатном режиме ведут достаточно серьезный контроль качества, отбирая пробы с каждой партии товара. Это говорит о том, что причиной падения поступлений акцизного сбора с нефтепродуктов является контрабанда, а не псевдо-отклонения по качеству», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в начале июня министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что Министерство доходов и сборов намерено профессионально и системно проводить оценку контроля качества нефтепродуктов, которые ввозятся на территорию Украины. По словам Клименко, в стране действует 69-я статья Таможенного кодекса, которая обязывает таможенные органы классифицировать топливо. Более того, в регионах работают отделения центральной лаборатории по проверке качества, что, по словам Клименко, дает 100%-ную возможность контроля качества топлива.

Министр также отметил, что при необходимости ведомство привлечет ведущих специалистов и крупные бренды к этой работе. В результате ощутимым будет увеличение поступлений в бюджет – с одной стороны, а с другой – будет обеспечена защита отечественного потребителя от некачественного импорта топлива.