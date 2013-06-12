Отстранение и.о. президента «Энергоатома» не связано с конфликтом с Westinghouse - юрист

Исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом» Геннадий Барабаш заявил, что отстранение исполняющего обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Виссариона Кима не связано с конфликтом с компанией Westinghouse по поводу поврежденных сборок ядерного топлива.

Об этом Барабаш сказал во время пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Виссарион Ким решения, касающиеся заключения контракта, не принимал, т. к. контракт был заключен без всякого его участия и был заключен в 2006 году», - сказал Барабаш.

Он также отметил, что идея привлечения фирмы Westinghouse для альтернативных поставок топлива является концептуально верной и направлена на повышение энергетической независимости Украины. «Мы не можем зависеть только от поставок российского топлива», - отметил Барабаш.

Вместе с тем, он раскритиковал подписанный контракт, уточнив, что в нем отсутствуют гарантийные обязательства компании, а также добавил, что контракт был подписан без необходимых обязательств со стороны Westinghouse.

«Там (в контракте) четко написано, что если сборки находятся в активной зоне вместе с топливом другого производителя, гарантийный строк на это не распространяется», - сказал Барабаш. – «Как можно было подписать такой контракт, я не знаю».

Он также добавил, что предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, готовит материалы для искового заявления к Westinghouse в связи с поврежденными четырьмя сборками ядерного топлива.

Как сообщал УНИАН, в Госфининспекции считают, что "Энергоатом" получает убытки из-за неиспользования находящихся на складах Южно-Украинской АЭС 84 ТВС-W, которые были приобретены у Westinghouse в декабре 2011 года и марте 2012 года за 785,7 млн грн, поскольку в настоящее время разрешение на их эксплуатацию приостановлено. При этом «НАЭК «Энергоатом» считает выводы Государственной финансовой инспекции Украины о нанесении ей убытка в размере 114 млн грн от повреждения топливных сборок производства транснациональной компании Westinghouse некорректными.

В марте 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

По данным Госфининспекции, на оплату по изготовлению этих сборок «Энергоатом» направил 5,1 млн грн, еще 24,5 млн грн стоил ядерный материал, используемый для наполнения поврежденных топливных сборок. Вместе с тем, в НАЭК «Энергоатом» отмечают, что сумма потенциальных убытков определена некорректно, поскольку не учитывает тот факт, что топливные сборки отработали часть своего ресурса (одну топливную кампанию).

В компании считают, что вопрос оптимизации расходов в данном случае поставлен некорректно, поскольку «Энергоатом» действовал в рамках действующего с Westinghouse договора и на момент поставки 84 тепловыделяющих сборок (ТВС) проблем с эксплуатацией этого топлива не было. В настоящее время рассматривается вопрос возврата 84 топливных сборок, которые не были в эксплуатации, на завод Westinghouse для их доработки.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.