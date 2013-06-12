ExxonMobil и "Роснефть" будут вместе изучать Арктику

Российская компания "Роснефть" и американская ExxonMobil подписали во вторник в Вашингтоне соглашение о создании Арктического научно-проектного центра, на финансирование работы которого будет выделено почти полмиллиарда долларов, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, стороны договорились о совместном использовании технологий в различных регионах мира. Соглашения подписаны президентом компании "Роснефть" Игорем Сечиным и президентом компании ExxonMobil Upstream Research Сарой Ортуэйн в присутствии председателя совета директоров и главы корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона и других представителей руководства обеих компаний.

ExxonMobil предоставит финансирование начального этапа исследований Арктического центра в размере 200 миллионов долларов. Следующие 250 миллионов долларов на продолжение совместных исследований будут в равных долях внесены обеими компаниями. Доли участия партнеров: "Роснефть" - 66,67% и ExxonMobil - 33,33%.

Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок будет предоставлять полный спектр услуг совместным предприятиям двух компаний в области научных исследований и инженерно-технических разработок. Сотрудники центра будут работать в Москве. В ближайшее время их количество составит 30 человек, но в дальнейшем может быть увеличено.

На начальном этапе центр будет вести работы по таким направлениям, как безопасность и охрана окружающей среды; ледовые, гидрометеорологические и инженерно-геологические исследования; контроль ледовой обстановки; разработка критериев проектирования, а также оценка и создание концепций разработки месторождений. Разработанные технологии будут применяться, в частности, при создании буровых и эксплуатационных платформ ледового класса, арктических трубопроводов. В ближайшее время основное внимание будет уделяться проектам в Карском море.