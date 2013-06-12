Украина увеличила реверсные поставки газа через Польшу на 21%

Украина в мае 2013 года увеличила по сравнению с предыдущим месяцем объем поставок газа по реверсной схеме согласно контракту с немецким газовым трейдером RWE через территорию Польши на 21% - до 129 млн куб. м.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины – компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, компания продолжает реверсные поставки голубого топлива с территории Венгрии и, по оперативным данным, с начала июня 2013 года ориентировочно было транспортировано 37,8 млн куб. м.

«С ноября 2012 года по 1 июня 2013 года общий объем поступления природного газа с (территории) Польши и Венгрии ориентировочно составил 420 млн куб. м», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет переговоры о возможных поставках газа в режиме реверса с территории Словакии и уже согласовала техническую часть процесса. Ориентировочный объем газа, который может быть законтрактован и поставлен по реверсной схеме через территорию Словакии, а также Венгрии, составляет 7 млрд кубометров. Контракт о поставках может быть подписан уже в июне 2013 года. Также Украина начала переговоры о реверсных поставках газа с территории еще одной страны – Румынии.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу. Затем в конце марта 2013 года к реверсным поставкам по контракту с RWE присоединилась и Венгрия.

Российский газовый монополист компания «Газпром» не раз заявляла о незаконности реверсных схем поставок газа в Украину, однако на данный момент российская сторона официально их не оспаривает.