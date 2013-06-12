Уголовное дело в отношении главы «Энергоатома» открыто 5 лет назад - МВД

События, ставшие основанием для открытия уголовного производства в отношении исполняющего обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Виссариона Кима, который судом отстранен от исполнения обязанностей, относятся к 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр внутренних дел Виталий Захарченко.

"Ситуация очень простая - это события 2008 года. Ким, будучи руководителем, не имел права подписывать договоры свыше определенной суммы, но он подписал на сумму большую, чем ему было дано право. Соответственно, было обращение в правоохранительные органы, было открыто уголовное производство. Его неоднократно приглашали, чтобы допросить, но он не являлся. Прокурором надзирающим было вынесено постановление о его приводе в суд. Соответственно, милиция привела его в суд, суд принял решение отпустить его под залог и временно отстранить от исполнения обязанностей", - сказал Захарченко.

Он добавил, что следствие по делу будет завершено в предусмотренные законом сроки.

Как ранее сообщал УНИАН, исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Ким был временно отстранен от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности был назначен первый вице-президент – технический директор Александр Шавлаков.

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий.

10 июня около 18.00 руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким не был допущен на рабочее место группой неизвестных.

Исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом» Геннадий Барабаш заявил, что отстранение исполняющего обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Виссариона Кима не связано с конфликтом с компанией Westinghouse по поводу поврежденных сборок ядерного топлива. Барабаш также добавил, что предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, готовит материалы для искового заявления к Westinghouse в связи с поврежденными четырьмя сборками ядерного топлива.

Ким был назначен исполняющим обязанности главы НАЭК 20 августа 2012 года.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.