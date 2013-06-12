ЕС обязал газодобывающие компании раскрывать информацию о выплатах правительствам

Брюссель . Компании, занимающиеся добычей нефти, газа, минеральных ресурсов, а также вырубкой леса в ЕС будут обязаны раскрывать все выплаты, произведенные национальным правительствам по каждому проекту, в котором они участвуют.

Об этом говорится в двух законодательных актах, поддержанных сегодня, 12 июня, Европарламентом на сессии в Страсбурге.

Согласно законодательству, отчеты о выплатах денег правительствам должны проходить по каждому отдельному проекту, в которых принимают участие соответствующие компании. При этом, отчеты должны касаться выплат всем органам власти: федеральным, национальным и региональным.

Кроме того, все выплаты на сумму более 100 тыс. евро должны публиковаться для обеспечения прозрачности.

Под действие новых положений не попадают предприятия малого и среднего бизнеса.

После одобрения новых правил Советом ЕС они вступят в силу, страны-члены ЕС должны будут реализовать их в течение двух лет.

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