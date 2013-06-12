Иран обогнал Россию и занял первое место по запасам газа

Доказанные запасы газа в России по итогам 2012 года составили 32,9 триллиона кубометров, тогда как годом ранее показатель оценивался в 44,6 триллиона кубометров. Об этом сообщается в очередном «Статистическом обзоре мировой энергетики» (Statistical Review of World Energy 2013) британской компании ВР, передает lenta.ru.

В итоге Иран оказался на первом месте по запасам топлива с показателем в 33,6 триллиона кубометров. Годом ранее Тегеран занимал второе место с запасами в 33,1 триллиона кубометров.

ВР существенно понизила также оценку запасов Туркменистана — с 24,3 триллиона до 17,5 триллиона кубометров. Были пересмотрены резервы в том числе Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.

В целом мировые доказанные запасы понижены с 208,4 триллиона до 187,3 триллиона кубометров газа. Таким образом, оценка была понижена на 21 триллион кубометров (то есть на десять процентов), которых миру хватило бы на семь лет.

Доказанные запасы лидера российского газового рынка — «Газпрома» — по итогам 2012 года остались на уровне в 19 триллионов кубометров. Резервы второго крупнейшего игрока — «Новатэка» — за прошлый год выросли с 1,32 до 1,76 триллиона кубометров.