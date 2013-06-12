Кабмин выделил 57 млн грн на возобновление теплоснабжения в Светлодарске

Кабинет министров выделил Донецкой облгосадминистрации 57 млн 488 грн на возобновление теплоснабжения в г. Светлодарск после чрезвычайной ситуации на Углегорской тепловой электростанции ПАО «Центрэнерго».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее решение Кабмин принял на заседании 12 июня.

Министерству финансов поручено осуществить эти расходы за счет резервного фонда государственного бюджета.

В частности, на реконструкцию существующего здания троллейбусного депо под котельную, установку приборов учета тепла и наладку выделено свыше 50,277 млн грн.

На реконструкцию газовых сетей и оснащение домов индивидуальным газовым отоплением – свыше 6,722 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года на Углегорской тепловой электростанции ПАО «Центрэнерго» произошел пожар, в результате которого было разрушено четыре энергоблока.

Было прекращено снабжение горячей водой и теплоснабжение г. Светлодарска, нарушены нормальные условия жизнедеятельности более чем 12 тыс. жителей города.