Нефть дешевеет на статданных из США и прогнозах замедления роста мировой экономики

На мировых торгах в четверг, 13 июня, цены на нефть продолжили падение на фоне увеличения запасов сырья в США.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,37% - до 103,11 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,49% - до 95,41 доллара за баррель.

По данным Министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти за прошедшую неделю выросли на 2,5 миллиона баррелей, или 0,6%, составив 393,8 миллиона баррелей. Запасы горючего возросли на 2,7 миллиона баррелей, или 1,3% - до 221,5 миллиона. Аналитики прогнозировали меньшее падение запасов топлива, передает Bloomberg.

Между тем, эксперты считают, что негативная динамика цен связана с отсутствием прогнозов сильного глобального экономического роста.

Так, Всемирный банк в среду, 12 июня, ухудшил прогноз динамики мирового ВВП на текущий год и ожидает увеличения на 2,2% против 2,4% в январе.