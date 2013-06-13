ВР подтвердила запасы нефти и газа Узбекистана - 100 млн т и 1,1 трлн кубометров, соответственно

Подтвержденные запасы нефти Узбекистана по итогам 2012 года составили 100 миллионов тонн, запасы природного газа - 1,1 триллиона кубометров, что соответствует уровню 2011 года, говорится в отчете британской BP по мировой энергетике.

Эксперты BP считают, что Узбекистан в 2012 году снизил добычу нефти на 12% - до 3,2 миллиона тонн нефти. Компания отмечает, что в среднем Узбекистан добывал 68 тысяч баррелей нефти в сутки (минус 11,7% по сравнению с 2011 годом). Объем потребления нефти в республике в прошлом году вырос на 2,1% по сравнению с 2011 годом - до 3,9 миллиона тонн. Среднесуточное потребление нефти внутри страны в 2012 году составило 82 тысячи баррелей против 80 тысяч годом ранее.

По расчетам BP, Узбекистан в 2012 году добыл 56,9 миллиарда кубометров природного газа, что на 0,4% меньше, чем в 2011 году. Потребление газа в 2012 году составило 47,9 миллиарда кубометров (минус 2,8%).

Мощности НХК "Узбекнефтегаз", национального оператора по добыче и переработке углеводородов в Узбекистане, позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. По данным холдинга, извлекаемые разведанные запасы углеводородов в Узбекистане на 1 января 2013 года составляли более 2,52 миллиарда тонн условного топлива, из которых порядка 65% приходится на запасы газа, передает РИА "Новости".

По данным официальной статистики, добыча нефти и газового конденсата в Узбекистане по итогам 2012 года снизилась на 11,6% по сравнению с 2011 годом - до 3,165 миллиона тонн, добыча природного газа - до 62,9 миллиарда кубометров (минус 0,2%).