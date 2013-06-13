И.о. главы «Энергоатома» Ким стал заложником борьбы различных групп влияния - эксперты

Исполняющий обязанности главы «Энергоатома» Виссарион Ким, отстранение которого произошло в понедельник по решению суда, стал заложником борьбы различных групп влияния.

Об этом УНИАН заявили эксперты, комментируя последние события по смене руководства НАЭК "Энергоатом".

«Идет какая-то борьба за контроль над предприятием между различными группами влияния. И Ким - заложник этой борьбы, - сказал директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«В экономике своя игра - олигархическая, вот и Виссарион Ким оказался в такой ситуации», - добавил вице-президент Украинского ядерного общества Сергей Барбашев.

Эксперты предположили, что реанимирование силовыми структурами уголовного дела, возбужденного еще в 2008 году, произошло с целью оказания давления на Кима и попыткой заставить его добровольно покинуть занимаемый пост.

В связи с этим эксперты предположили, что Ким уже вряд ли сумеет добиться возвращения в компанию, добавив при этом, что на посту руководителя главы «Энергоатома» он делал все возможное для развития компании и обеспечения ядерной безопасности на высоком уровне.

«Как технарь он (Ким - УНИАН ) очень даже хорош, станцию знает великолепно, хорошо знает отрасль. При этом как топ-менеджер он оказался в очень серьезной ситуации - от него не зависящей. Верхи у нас не хотят поддерживать атомную энергетику», - отметил Барбашев.

В частности, по словам экспертов, государство предпочитает поддерживать находящуюся в частных руках тепловую и альтернативную энергетику за счет атомной энергетики.

«Наши олигархи решили за счет атомной энергетики нажиться. Вы знаете, какие законопроекты в Верховной Раде сейчас лежат, с которыми ядерщикам приходится бороться - финансирование тепловой энергетики и всей остальной хотят сделать за счет атомной», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН,исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом» Геннадий Барабаш считает, что уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента компании Виссариона Кима является попыткой давления на него за принципиальную позицию по отстаиванию интересов «Энергоатома».

Ранее исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Ким был временно отстранен от занимаемой должности. Министерство внутренних дел заявляло, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий.

Ким был назначен исполняющим обязанности главы НАЭК «Энергоатом» 20 августа 2012 года.

С 2007 года Ким занимал должность генерального директора Южно-Украинской АЭС. С конца 2004 года по декабрь 2006 года он работал на должности вице-президента и исполнительного директора этой госкомпании.

Чистый убыток компании по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год «Энергоатом» закончил с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.