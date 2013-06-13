В Одесской области начала работать солнечная электростанция «Дунайская»

В Арцизском районе Одесской области 12 июня состоялось торжественное открытие солнечной электростанции «Дунайская» мощностью 43 мегаватта, построенной Activ Solar.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии заместитель губернатора Одесской области Петр Хлыцов сообщил, что в экономику региона в ходе строительства станции инвестировано порядка 900 млн грн.

По его словам, основное преимущество «Дунайской», занимающей 80 га, это экологическая чистота.

«Электростанция «Дунайская» экономит в год 185 тыс. тонн отходов, которые были бы, если бы работала газовая или другая электростанция. Это говорит об экологическом потенциале», - сказал Хлыцов.

Он добавил, что в 2013 году планируется запуск еще 3 солнечных электростанций – в райцентрах Рени, Килия и Болград.

В торжественном открытии также приняли участие замгенерального директора украинского представительства компании-строителя Activ Solar Сергей Егоров, председатель Арцизской райадминистрации Иван Питак, председатель Арцизского райсовета Иван Бузиян.

Справка УНИАН. Компания Activ Solar - международная группа компаний со штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и производстве солнечных технологий. Основные направления деятельности: производство кремниевых продуктов и развитие фотоэлектрических солнечных парков. Дочерним предприятием Activ Solar является ЧАО «Завод полупроводников» (Запорожье). Activ Solar построила и ввела в эксплуатацию четыре солнечных парка различной мощности в Крыму и два - в Одесской области.