Азаров хочет помочь Черногории строить газопроводы

Украина заинтересована в поставках в Черногорию оборудования для строительства газопроводов и электростанций, а также в расширении торгово-экономического сотрудничества с этой страной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.

Он также отметил, что на данном этапе, когда между странами действуют условия свободной торговли, необходимо определить конкретные направления по активизации сотрудничества. «Между нашими странами нет никаких спорных вопросов и нет противоречий (в торгово-экономических отношениях - УНИАН)», - сказал Азаров.

Он также отметил, что есть возможности для развития военно-технического сотрудничества, а также активизации сотрудничества в туристической сфере.

Премьер Украины также подчеркнул, что активизации сотрудничества двух стран будет способствовать открытие посольства Черногории в Украине.

Кроме того он подчеркнул, что визит Джукановича является первым официальным визитом премьера Черногории в Украину, и пожелал успехов на пути присоединения Черногории к Европейскому Союзу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 октября 2012 года приняла Закон Украины «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Черногории».

Межправительственное соглашение о свободной торговле предусматривает создание на базе стандартов Всемирной торговой организации зоны свободной торговли между Украиной и Черногорией.