Украина готова к компромиссу в вопросе прохода танкеров с СПГ через турецкие проливы

Украина готова искать компромисс в вопросе прохода танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) через турецкие проливы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава Национального агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

«То, что заявил вчера турецкий посол, во всяком случае то, что я читал в прессе, мы поддерживаем все сказанное им. Мы четко понимаем все предостережения турецкой стороны и проблемы, которые называет турецкая сторона. Мы готовы все эти проблемы обсуждать, решать. Мы заявляли это и раньше», - сказал Каськив.

Он отметил, что дополнительные меры безопасности, которые необходимы украинской стороне, могут быть предприняты по сопровождению танкеров, по использованию турецких лоцманов. «Все, на чем акцентировал внимание турецкий посол, украинская сторона поддерживает. Это предусматривает концепция Монтре, которая регулирует проход грузов через турецкие проливы», - подчеркнул глава Госинвестпроекта.

Напомним, накануне посол Турции в Украине Мехмет Cамсар высказал обеспокоенность по поводу возможности прохода танкеров с СПГ через ее проливы, на что рассчитывает Украина. "Мы не можем подвергать опасности города Турции. Думаем, если танкеры будут обходить турецкие проливы, это будет лучшим решением", - сказал он.

При этом посол выразил надежду, что в ходе 9-го заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится 25 июня в Анкаре, стороны придут к компромиссу по вопросу поставок энергоносителей через территорию Турции.

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

В феврале т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством LNG-терминала для приема сжиженного газа. Связаны они прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы».

16 апреля т.г. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy подписали соглашение о размещении плавучего терминала по добыче сжиженного газа (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.).