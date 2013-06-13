«Нафтогаз» в мае купил у «Газпрома» до 350 млн кубометров газа, в планах на июнь - столько же

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в мае купила у российского монополиста «Газпрома» газ в объеме 320-350 млн кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«В мае где-то 350-320 млн кубометров», - сказал Ставицкий. Он отметил, что цена составляла 403-405 долл. за тысячу кубометров.

В июне же «Нафтогаз» планирует купить у «Газпрома» 350 млн кубометров газа. «350 млн кубометров газа купим в июне у «Газпрома». Это уже заявленный объем», - сообщил министр.

Также, по информации Ставицкого, в июне «Нафтогаз» планирует закупить газ в Европе в объеме 290 млн кубометров и транспортировать его в Украину через Польшу - 140 млн куб. м и через Венгрию - в объеме 150 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.