«Нафтогаз» в 2014 году закупит у «Газпрома» не больше 18 млрд кубометров газа

Объем импорта госхолдингом "Нафтогаз Украины" российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин в кулуарах проходящей в Киеве международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».

«Исходим из уже утвержденного баланса (на 2013 год - УНИАН). Мы идем с постоянным сокращением. Это будет меньше или 18 миллиардов. Мы сейчас уточняем», - сказал Бакулин.

При этом он отметил, что все расчеты должны быть предоставлены поставщику газа – российскому монополисту «Газпром» – до 1 июля. «До 1 июля мы должны этот вопрос урегулировать», - сказал Бакулин.

Он добавил, что все вопросы будут утверждены в рамках и в сроках, указанных контрактом с «Газпромом».

«Эти вопросы будут решены в установленные контрактом сроки. Предварительный баланс утвержден. Почему предварительный? Потому что в него вносятся коррективы», - добавил Бакулин.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб. м.