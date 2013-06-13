Украина подпишет соглашение о разделе продукции на Скифской площади до сентября

Украина планирует подписать соглашение о разделе продукции (СРП) на Скифской площади с консорциумом компаний во главе с компанией ExxonMobil в конце июля — августе.

Об этом в ходе конференции «ABC: Ukraine & Partners» сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«В конце июля - в августе мы подпишем этот договор», - сказал Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.