Ставицкий надеется на приход в Украину новых импортеров российского газа

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий не исключает, что появятся новые компании, которые смогут закупать газ в России и поставлять его в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 13 июня, на брифинге журналистам.

«Есть, в частности, Ostchem, думаю, появятся и другие», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб м.