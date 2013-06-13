Минфин ожидает уменьшения дефицита бюджета «Нафтогаза» на 30%

Министерство финансов Украины ожидает уменьшения дефицита бюджета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%. Об этом заявил журналистам министр финансов Украины Юрий Колобов.

«Дефицит «Нафтогаза» уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По той тенденции, которую мы наблюдаем, уменьшение дефицита «Нафтогаза» (составит - УНИАН) 30%», - сказал Колобов.

Как сообщал УНИАН, уменьшение дефицита НАК «Нафтогаз Украины» является ключевым условием продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, миссия которого намерена посетить Украину 27-28 июня.