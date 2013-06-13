Кабмин передаст проект СРП на Олесской площади Львовскому и Ивано-Франковскому облсоветам

Правительство решило передать проект соглашений о разделе продукции (СРП) по Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в ходе конференции «ABC: Ukraine & Partners».

“Вчера правительство приняло решение передать проект на согласование с местными властями Ивано-Франковской и Львовской областей”, - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 триллиона кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 миллиарда гривен инвестиций и 25 млрд гривен - на этапе промышленной разработки.

Вместе с тем, соглашение о разделе продукции с компанией Chevron по добыче сланцевого газа не было подписано из-за отсутствия положительного решения Львовского и Ивано-Франковского областных советов.

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