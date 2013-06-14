Нефть торгуется разнонаправленно на позитивных статданных из США и в ожидании выборов в Иране

08:49, 14 июня 2013
Энергетика
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На мировых торгах в пятницу, 14 июня, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне позитивной статистики из США, которая дает надежду на постепенное восстановление экономики страны, а также ожиданий итогов президентских выборов в Иране.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,73% - до 104,25 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,11% - до 95,58 доллара за баррель.

Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,6%, в то время как эксперты предполагали рост на 0,4%. Показатель свидетельствует об оживлении экономики страны, передает Bloomberg.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 июня, сократилось на 12 тысяч и составило 334 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков.

В Иране в пятницу проходят выборы президента. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% проголосовавших избирателей, то будет назначен второй тур выборов, который состоится 21 июня. Опросы общественного мнения показывают, что президентские выборы, вероятнее всего, не ограничатся одним туром.

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