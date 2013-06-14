Норвегии придется согласиться на более тесные «нефтяные связи» с Россией - СМИ

Норвегии, хочет она того или нет, придется согласиться на более тесные «нефтяные связи» с Россией, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Такие отношения, по мнению издания, неизбежны.

Как сообщал УНИАН, дочернее предприятие «Роснефти» - компания «РН Нордик Ойл АС» получило 20% долю в лицензии на участок норвежского шельфа в Баренцевом море. Доступ к шельфу Норвегии был предоставлен также «Лукойлу». «Лукойл Оверсиз», оператор зарубежных проектов крупнейшей частной нефтекомпании в России, получил доли в лицензиях на двух участках на норвежском шельфе Баренцева моря. Норвежское правительство компенсирует нефтяным компаниям, выигравшим лицензии, 78% затрат на геологоразведку, а также разведочное бурение.

The Financial Times считает, что Норвегия, которая добывает нефть в открытом море с 1970-х годов, в помощи неопытной в этом вопросе России не нуждается. Норвежское Министерство энергетики впервые решило предоставить российским нефтяным компаниям право на добычу на норвежском шельфе Баренцева моря по стратегическим причинам. «В конце концов, у этих двух стран общая морская граница», - говорится в статье.

Кроме того, издание отмечет, что Россия спешит получить опыт по добыче нефти в открытом море до того, как материковая нефтедобыча начнет резко снижаться.

Справка УНИАН. В России прогнозируют, что в стране добыча нефти в 2013 году останется на уровне прошлого года - 518 миллионов тонн (на 1% больше, чем в 2011 году).

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