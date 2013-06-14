"Газпром" и Сербия подписали дорожную карту по "Южному потоку"

Замглавы правления "Газпрома" Александр Медведев и президент Республики Сербской Милорад Додик 14 июня в Баня-Луке подписали дорожную карту по реализации энергетических проектов на территории республики в рамках проекта "Южный поток".

Сторонами определена последовательность мероприятий для подтверждения возможности строительства и эксплуатации отвода от газопровода "Южный поток" в Республику Сербскую, а также строительства объектов газовой электрогенерации на территории образования.

Дорожная карта учитывает необходимость заключения межправительственного соглашения между РФ и Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве при строительстве газопровода-отвода и объектов электрогенерации, передает ПРАЙМ.

В процессе дальнейшей работы предполагается согласование основных коммерческих условий поставок природного газа в Республику Сербскую по газопроводу "Южный поток", а также подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства и эксплуатации газопровода-отвода и ТЭО строительства объектов газовой электрогенерации.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия продолжает «с холодом» относиться к газопроводу «Южный поток». Это признают в "Газпроме. Так, заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев сказал: «Да, в ряде стран, а также в отношении морской части трубопровода приняты окончательные инвестиционные решения, однако к проекту все еще с прохладцей, с холодом относится Европейская комиссия».

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода в обход территории Украины через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток», строительство которого началось в декабре 2012 года.

Проект строительства газотранспортной системы (ГТС) «Южный коридор» реализуется группой «Газпром» в целях обеспечения ряда регионов Центральной и Южной России дополнительными объемами природного газа для развития промышленности, коммунального хозяйства, расширения газификации, а также в целях обеспечения подачи газа в «Южный поток».

Общая протяженность трассы газотранспортной системы составит 2506,2 км. В рамках реализации проекта предполагается строительство 10 КС общей мощностью 1516 МВт. Пропускная способность системы газопроводов «Южный коридор» составит 63 млрд куб. м газа в год. Проект планируется реализовать до конца 2017 года.