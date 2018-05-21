Украина накажет "Газпром" реверсом газа

Раздражение России по поводу украинского газового реверса, который набирает обороты, в последнее время обостряется. Перед теряющим европейский рынок «Газпромом» стоит реальная угроза остаться без крупнейшего на постсоветском пространстве покупателя, а для Кремля – лишиться возможности контроля Украины.

Москва называет реверсные поставки «непрозрачными» и обвиняет Украину в использовании "мошеннической схемы", отмечая при этом, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что «физический реверс из Европы в Украину просто невозможен — нет отдельного газопровода». Поэтому, по его мнению, можно вести речь «только о каких-то «бумажных» непрозрачных операциях, с законностью которых надо разбираться: если для виртуального «реверса» используется наш транзитный газ - это прямое нарушение, за которое придется ответить».

В «Газпроме» уверяют, что виртуальный реверс без участия поставщика - «самодеятельность», так как речь идет о сложной технической системе газопроводов, идущих из России через Украину в Европу. А если это - реэкспорт, то он запрещен согласно «газовому» контракту.

Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления. В частности, комментируя ситуацию, глава Минэнерго Эдуард Ставицкий отметил: «Наши коллеги хотят разобраться. Они направили определенный запрос, и мы им ответили, не вижу причин для беспокойства…Я не хочу комментировать заявление наших коллег по поводу разного рода инсинуаций о законности. В моем понимании, когда вы приходите в магазин и покупаете продукты питания, то, наверное, тот, кто вам их продал, не должен интересоваться, с кем вы будете их кушать».

Председатель правления RWE Supply & Trading Стефан Юдиш в ходе международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine and Partners» подчеркнул, что неважно чей газ будет продаваться Украине, главное, что такая возможность будет существовать. «Еще одна логическая штука - когда мы получаем газ на Вельке Капушаны (Вельке Капушаны (Словакия), где находится одноименная газораспределительная станция, на которую попадает экспортный газ) на словацко-украинской границе, собственность переходит на него от поставщика «Газпрома» к нам или другому покупателю, это уже наш газ, мы за него заплатили, и мы можем делать с ним то, что хотим. Это - ключевой принцип рынка. И мне кажется, что выступающие по направлению upstream отмечали, что очень важно, чтобы в Украине был рынок не только для снабжения, но и для upstream, для его укрепления, для того, чтобы давать международным компаниям оптимизм, что любой газ, который они будут добывать, они могут продавать или в Украине, или экспортировать», - подчеркнул он.

То есть, если Украина будет покупать российский газ, к примеру, в Британии, где его цена ниже 300 долларов, и выстроит цепочку замещения топлива в транзитных странах, лежащих на пути от Британии к Украине, чтобы не осуществлять реальную транспортировку, то уже сейчас мы сможем получать газ на 100 долларов дешевле. То есть, российский газ идет транзитом через Украину, но как только он пересекает западную границу и попадет под контроль Словакии, или Венгрии, или Польши, то он может возвращаться обратно в Украину как европейский либо по контракту с RWE, либо по любому другому альтернативному.

Как отмечает эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дьяченко, «реверс, судя по последним статданным, вносит существенный вклад в диверсификацию поставок газа в Украину, а обвинение россиян в его «виртуальности» - голословно. Его уже опровергли руководители RWE, которые заявили, что подача газа в Украину осуществляется в полном соответствии с европейским законодательством".

Эксперт пояснил, что "для поставок в Украину польские и венгерские операторы используют схему закольцовки, то есть, имеет место факт пересечения газом границы. В этом случае собственность на газ переходит к компании RWE, которая вместе с оператором имеет право использовать для поставок любой режим работы газотранспортной системы, направленный на минимизацию расходов".

"Интересный факт, что, обвиняя Украину, российские должностные лица вступают в противоречие с собственными заявлениями о «справедливости» контрактов на поставку газа в Украину и «рыночности» заложенных в них цен. Если бы они были правы, и газ реально не пересекал европейские границы Украины, выходило бы так, что, перекупая газпромовский газ у RWE, а в сумму покупки входит стоимость транспортировки через нашу территорию и другие расходы вместе с прибылью компании-поставщика, «Нафтогаз» получал бы газ дешевле, чем тот, который закупает по контракту с «Газпромом» на границе с РФ вместе с уступками по Харьковским соглашениям. Вопрос - «что это за цены» и «что это за скидки», очевидно, имел бы место быть.

И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, и вследствие которого стал возможен реверс. Организовывая работу своих ГТС, наши соседи – Венгрия, Польша, Словакия, Румыния уже используют принципы, заложенные в Третьем энергетическом пакете Евросоюза. И чем скорее Украина завершит имплементацию европейского энергетического законодательства, тем легче будут идти переговоры с операторами этих стран относительно реверсивных поставок газа», - отметил Дьяченко.

Эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут подчеркивает, что никакого виртуального реверса газа нет. «Россия не хочет, чтобы другой газ, кроме российского происхождения, продавался в Украине, отсюда и заявления по поводу реверса. Эти поставки, которые на сегодня осуществляются по двум направлениям – польскому и венгерскому, обеспечены физическими возможностями и мощностью тех трубопроводов, по которым осуществляются. Никакого виртуального реверса в данном случае нет. Виртуальный реверс это, скорее, - из богатой практики «Газпрома», который рассказывает нам о транспортировке среднеазиатского газа, в том числе туркменского, который на самом деле замещается поставками российского газа. То есть, в Украину туркменский газ, по крайней мере, в этом тысячелетии, никогда не попадал. Украина работает сейчас с европейскими партнерами, чтобы открыть новый маршрут – словацкий. Физический потенциал этого направления уже подтвержден словацкой стороной, он может быть в объеме 80 млн кубометров ежесуточно. Если данный маршрут будет запущен, то это даст возможность суммарно доставлять из Европы в Украину газ в объеме, превышающем 30 млрд кубометров в год. Вот реальность, с которой не хочет мириться «Газпром», - сказал он.

По словам Нарбута, никому ничего в отношении реверса не нужно доказывать. «Реверс – международная операция, которая осуществляется в полном соответствии с международной практикой. «Газпром» традиционно обвиняет Украину в тех или иных проблемах. В свое время нас обвиняли в воровстве газа из газовых хранилищ. Потом «Газпром» привлек независимую аудиторскую компанию, которая проверила, и оказалось, что газ есть. Но об этом «Газпром» как-то забыл широкого рассказать, хотя о воровстве заявлялось громко", - отметил эксперт.

Он считает, что говорить о том, что труба одна и по ней реверс невозможен - не профессионально. "Прекрасно известно количество ниток, которые выходят с территории Украины и движутся в сторону, к примеру, Словакии. Это – четыре трубы, и одна из них приходится под реверсное использование. Даже двух труб достаточно, чтобы полностью обеспечить запросы на транзит российского газа. Тут вспоминается один момент - несмотря на заложенную в контракте по принципу «бери или плати» со словацкой стороной гарантию 50 млрд кубометров в год, «Газпром» в прошлом году прокачал лишь 40 млрд кубометров газа. Таким образом, заплатил больше, чем поставил. Вот о чем сейчас нужно говорить», - подытожил Нарбут.

Кстати, обвинения «Газпрома» в адрес Украины относительно реверса считают безосновательными и в самой России. Партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин подчеркивает, что «украинские компании, в том числе «Нафтогаз Украины», имеют законное право покупать что угодно и у кого угодно, «Газпром» не имеет возможности им запретить».

«Украина должна транзитно кому-то передать газ и может часть этого транзитного газа купить у конечного покупателя. Так же, как это делает Польша – газ, идущий по трубе в Германию, поляки покупают у немцев и просто платят немцам, поскольку потребляют его сами. Точно такая же схема… В данном случае это - отношения между хозяйствующими субъектами, и никакая третья сторона в принципе не может помешать сделкам с другими компаниями. Даже по логике это невозможно», - отметил эксперт.

По его мнению, недовольство со стороны «Газпрома» относительно реверсных поставок вызвано желанием усилить давление на Украину, «и потом – это сигнал для российских планов, что положение совершенно отчаянное. Ведь очевидно, что если «Газпром» будет строить «Южный поток», чтобы обойти Украину с юга, то он не будет командовать этой трубой – в соответствии с Третьим энергопакетом, по этой трубе может пойти газ каких угодно пользователей, «Газпром» строит этот газопровод неизвестно для кого». Второй отчаянный шаг, по его словам, - попытка «Газпрома» расширить экспорт газа в обход Украины через «север», но там никакой надежды на расширение нет.

«Газпрому» рано или поздно придется садиться за стол переговоров с Украиной, а положение это - чрезвычайно унизительное, оскорбительное и нежелательное для «Газпрома», поэтому они и ведут себя неадекватно, пускаясь на подобные пропагандистские шаги», - считает Крутихин.

России пора думать не только «газом»

Как бы Россия словесно не пыжилась в своих аргументах по поводу правильности действующих газовых контрактов с Украиной, но цифры и факты говорят о другом. Именно это «другое» Украина ощущает на своей экономике. Неподъемная стоимость топлива давит на нее уже который год. Ситуация вынудила, наконец-то, Киев принимать контрмеры. В текущем году Украина резко сократила закупку российского газа, предупредив Москву, что при существующих ценах продолжит снижать потребление газпромовского топлива путем перехода на уголь и увеличения реверсных поставок из Европы.

Помимо «помощи» в сокращении российских поставок, реверс положительно отражается и на «газовых» затратах Украины. Так, средняя цена импортированного в марте российского газа составила 425,6 долл. за 1 тыс. куб. м, из Германии – 390 долл. (в 2012 году расчет с Россией составил 14,003 млрд долл., по 426 долл. за 1 тыс. куб. м). То есть, реверсный ориентир диверсификации себя полностью оправдывает, что подразумевает наращивание объемов поставок.

Все выше изложенное является для «Газпрома» поводом для особого раздражения, что и предполагает очерняющие заявления и обвинения в отношении Украины. С одной стороны, российский монополист теряет своего главного покупателя на постсоветском пространстве, с другой – его внешние рынки «таят». Европа все придирчивей относится к «Газпрому», который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит Третьему энергетическому пакту Евросоюза. По прогнозам экспертов, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России. Во спасение ситуации «Газпром» продолжает снижать цены для стран дальнего зарубежья: в 2013 году до 370-380 долларов за тыс. кубов, в 2012 - в среднем на 10% - от 390 до 400 долл. Но пока такой шаг безрезультатен - экспорт российского газа в Европу за 2012 год упал на 7,5%, до 138,8 млрд кубометров.

Между тем, в отношении Киева Москва не готова идти на уступки. Только лишь при выполнении ее условия – передачи под управления ГТС. Украина в ответ активизировала диверсификацию поставок топлива. А это грозит России потерей рынка Украины.

Отсюда и «претензии» к реверсу, который Украина начала осуществлять с ноября 2012 года из Германии через территорию Польши по договоренностям с компанией RWE Supply&Trading GmbH. В 2013 году поставки пошли через Венгрию и Словакию (через Словакию пока в тестовом режиме, договор будет подписан в конце июня), ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией. Ориентировочный объем газа, который может быть законтрактован и поставлен по реверсной схеме через территорию Словакии и Венгрии, в 2013 году составит 7 млрд кубометров. Как видно – реверс «наступает на пятки» России.

Кроме того, в Украине стартовала реструктуризация «Нафтогаза». Правда, процесс сдерживается необходимостью согласования большого количества процедур, утверждения принятых изменений органом законодательной власти. Программу реформирования компании готовит Ernst&Young. «Дочки» НАК будут выведены в отдельные компании по транзиту, поставкам и добыче углеводородов, что соответствует Третьему энергопакету Евросоюза, интегрировать на внутреннем рынке который Украины обязалась, став в 2011 году полноправным членом Энергетического содружества. И тогда газовые отношения Украины и России перейдут на совсем иной уровень – действительно корпоративный, с учетом необходимости составления новых контрактов. А темы для раскручивания скандалов, которыми так активно увлекается Россия в последние время в отношении Украины, начнут иссекать. Как и рынки для поставок российского газа…

Нана Черная (УНИАН)

*** В мае реверс через территорию Польши вырос на 21% - до 129 млн куб. м, с территории Венгрии с начала июня было транспортировано 37,8 млн куб. м («Нафтогаз» закупил у «Газпрома» в мае 320-350 млн кубометров газа, в июне заявленный объем - 350 млн кубометров, в Европе в июне - 290 млн кубометров: через Польшу - 140 млн куб. м и через Венгрию - 150 млн. куб. м).

Согласно данным газового баланса, в текущем году импорт газа составит лишь 27,3 млрд куб.м, из них на «Газпром» приходится 18 млрд куб. м (в 2012 году Украина потребила почти 49 млрд кубов газа, у России было закуплено 32,87 млрд куб. м), от компании Ostchem Дмитрия Фирташа – 8 млрд куб. м, от немецкого трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м. Собственную добычу также увеличат до 22,049 млрд куб. м. Таким образом, общий баланс газа предполагает 60,06 млрд куб м.