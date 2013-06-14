Советник Путина настойчиво приглашает Украину в Таможенный союз

Россия не сможет предоставить Украины льготы на нефть и газ и снять заградительные – экспортные – пошлины в рамках участия в ВТО, поскольку в этом случае такую льготу необходимо будет предоставить всем участникам Организации, сообщил в интервью журналистам советник Президента Российской Федерации Владимира Путина Сергей Глазьев.

«Если Украина будет участником Таможенного союза, она получит газ и нефть без таможенных пошлин, что даст Украине 4,5-5 млрд долл. в год. Если Украина не вступает в ТС, то льготу Украине мы дать не сможем, потому что тогда мы должны будем такую же льготу дать всем странам», - сказал Глазьев.

При этом он уточнил, что торговые преференции в рамках Таможенного союза оговариваются в договорных документах организации. «Все преференции вытекают из договорных документов», - отметил Глазьев.

При этом перспективу подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС он назвал «самоубийством». «Это будет самоубийство», - подчеркнул советник Президента РФ.

Как сообщал УНИАН, в конце мая лидеры стран Таможенного союза (России, Казахстана и Белоруссии) приняли ряд документов по углублению экономической интеграции, в том числе с Киргизией и Украиной. Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.