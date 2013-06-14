Стоимость проектов строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС будет пересмотрена

Первый вице-президент национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Александр Шавлаков уверен, что стоимость проектов строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС на базе проекта АЭС-92 по сравнению с ранее рассматриваемым проектом В-392Б будет пересмотрена в сторону повышения.

Об этом он заявил на коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«Коротко, то да. О конкретных цифрах можно будет говорить тогда, когда мы получим технико-коммерческое предложение", - сказал Шавлаков.

Данное обстоятельство, по его словам, будет связано с предусмотренными дополнительными системами безопасности.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

6 мая 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая 2012 года заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

6 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».