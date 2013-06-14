Азаров рассчитывает, что Украина доведет собственную добычу газа до 30 млрд кубометров

Премьер-министр Украины Николай Азаров рассчитывает в течение 5-10 лет довести собственную добычу газа Украиной до 30 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по окончании бизнес-форума.

«Мы делали расчеты определенные, строили свои программы таким образом, что в течение примерно 5-10 лет мы выйдем примерно на собственное производство газа в объеме 30 млрд кубометров», - сказал Азаров.

По его словам, такой объем добычи покроет собственные потребности Украины в газа.

Премьер отметил, что если программа энергоэффективности будет выполняться успешно, это также позволит увеличить объемы экспорта газа.

«Но Украина уже и сегодня является крупным экспортером энергии», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, согласно которому добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

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