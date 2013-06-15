В Таллинне будут получать электроэнергию из мусора

Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia сегодня начал производство электроэнергии на мусоросжигающем энергоблоке электростанции Иру в пригороде Таллинна, сообщает РИА Новости со ссылкой на Эстонское телевидение.

На станции Иру в электричество и тепло преобразуется примерно 85% содержащейся в мусоре энергии. Применяемое на мусоросжигающем блоке техническое решение подходит для сжигания мусора разных видов и не требует предварительной сортировки, измельчения или отсеивания смешанных бытовых отходов.

"Технология, используемая на блоке Иру, является современной, безопасной и позволяет добиться эффективного и экологичного сжигания мусора", - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

Работая на полную мощность, мусоросжигающий энергоблок Иру будет потреблять до 27,5 тонны смешанных бытовых отходов в час. В среднем на энергоблок будет приезжать примерно по 80 мусоровозов в день. Тепловую энергию Eesti Energia будет отправлять жителям Таллинна и его пригорода Маарду. Предполагается, что стоимость этого тепла будет ниже нынешней примерно на четверть.