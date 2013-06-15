"Сарматия" ожидает результатов переговоров по Евро-Азиатскому нефтетранспортному коридору

Варшава. Акционеры международного нефтетранспортного консорциума "Сарматия" на своем собрании 13 июня отложили принятие плана деятельности компании на следующий год, ожидая результатов переговоров по международному соглашению по проекту Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор "Сарматии", координирующей подготовку ЕАНТК на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды", Сергей Скрипка в пятницу, 14 июня.

Он отметил, что акционеры компании на вчерашнем собрании утвердили стандартные решения, среди которых он назвал отчет правления и вопрос о распределении прошлогоднего убытка, составившего менее 1 млн долл.

"В то же время не были приняты решение о плане деятельности компании и финансовый план на следующий год", - сказал Скрипка.

По его словам, акционеры решили дождаться результатов переговоров представителей властей стран-участниц ЕАНТК, которые были инициированы украинской стороной и должны состояться до конца текущего месяца.

Собеседник агентства сказал, что упомянутый план предусматривает выделение от 15 до 30 млн долл. на реализацию очередных мероприятий по ЕАНТК, заметив, что речь идет о подготовке строительного проекта и решения вопроса о выделении земли.

"Это пункты, без которых нельзя реализовать проект, но они не нужны для получения финансирования проекта Евросоюзом", - отметил Скрипка.

Он подчеркнул, что "Сарматии" для получения зарезервированных Евросоюзом для проекта около 150 млн долл., которые могут быть потрачены на строительство польского участка ЕАНТК, осталось только предоставить гарантии по обеспечению финансирования всего проекта. Скрипка напомнил, что остальные средства компания планирует привлечь на рынке, заметив, что "Сарматия" также должна обеспечить свой собственный вклад.

"Решение (о вкладе и гарантиях - УНИАН) будет приниматься после этой встречи (по международному соглашению, в июне - УНИАН), и оно будет на межгосударственном уровне. Это также понятно, потому что участниками нашей компании являются государственные компании", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее "Сарматия" называла подписание межгосударственного договора между странами-участниками проекта ЕАНТК необходимым условием для его успеха, в то время как польское министерство экономики заявляло, что проект может быть реализован и без этого документа.

Справка УНИАН. Идея проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора возникла еще в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить свои средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила нефтепровод "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которую можно было бы транспортировать по этому маршруту в Европу, и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти из-за ее более высокой цены по сравнению с российской.

Сторонники проекта заявляют, что причиной возникающих проблем является в первую очередь блокирование проекта Российской Федерацией, которая старается не допустить на европейский рынок конкурентов.

Акционерами созданной в 2004 году национальными нефтетранспортными компаниями Украины и Польши – «Укртранснафта» и PERN Przyjazn - "Сарматии" с 2008 года также являются госкомпании из Азербайджана, Грузии и Литвы.