На мировых торгах в понедельк, 17 июня, цены на нефть снижаются после роста котировок в минувшую пятницу, 14 июня, который был связан с усилившейся напряженностью на Ближнем Востоке.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,19% - до 105,72 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,27% - до 97,58 доллара за баррель, передает Bloomberg.

14 июня стало известно, что США приняли решение увеличить помощь сирийской оппозиции. Белый дом пересмотрел ее параметры после того, как в четверг были объявлены данные разведки США о том, что власти Сирии применяли химоружие против своих граждан.

Аналитики прогнозируют снижение котировок на нефть в течение текущей недели. Это, по их мнению, может быть вызвано дальнейшим ростом запасов нефти в США или слабыми экономическими данные из США и Японии.

В то же время опасения относительно обострения конфликта на Ближнем Востоке и, как следствие, сокращения предложения на рынке сохраняются.