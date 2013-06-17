Украина за 4 месяца снизила импорт газа до 3,6 млрд долл.

Украина в январе-апреле 2013 года снизила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,3% - до 3,606 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в апреле Украина импортировала природного газа на 641,524 млн долл., что на 28,2% меньше апреля 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-апреле 2013 года сократила импорт газа (в натуральном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,7% - до 8,552 млрд куб. м.

В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.