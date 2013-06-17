Украина сократила в 6 раз импорт нефти в денежном выражении

Украина в январе-апреле 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 6 раз - до 128,238 млн долл. с 745,57 млн долл., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в апреле 2013 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем почти в 3 раза - до 12,862 млн долл. с 31,658 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-апреле 2013 года сократила импорт нефти в 4 раза - до 176,2 тыс. тонн по сравнению с 754,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-апреле текущего года сократилась на 49,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,026 млн тонн.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Украине имеет шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.