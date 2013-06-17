«Энергоатом» привлечет у «Проминвестбанка» кредит на 390 млн грн

Госкомпания «НАЭК «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена привлечь у Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка («Проминвестбанк») кредит на сумму 390 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается компанией на один год.

Целевое назначение планируемых к привлечению кредитных ресурсов в тендерной документации не указано.

Конечный срок подписания договора - 12 июля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, за период с октября по декабрь 2012 года «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», 35 млн долларов у Amsterdam Trade Bank, а также 600 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

За первые три месяца 2013 года «Энергоатом» привлек более 800 млн грн у различных банков Украины.

В начале мая 2013 года «Энергоатом» объявил тендер на привлечение кредитных средств в размере 390 млн грн.

В конце марта 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении «Энергоатому» кредита на сумму 300 млн евро для реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины.

Кабинет министров своим распоряжением от 26 декабря разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн.

Компания выпустит именные процентные облигации на десятилетний срок по ставке не выше 18% годовых. Привлекаемые средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (97,85% акций бака).