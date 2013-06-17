Украина увеличила экспорт угля в денежном выражении на 4,3%

Украина в январе-апреле 2013 года увеличила экспорт угля (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% - до 197,686 млн долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, экспорт угля в апреле текущего года в денежном выражении по сравнению с апрелем прошлого года увеличился на 10,9% - до 63,354 млн долл.

Импорт угля (в денежном выражении) за первые четыре месяца 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 43% - до 675,713 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-марте 2013 года увеличила экспорт угля (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% - до 134,341 млн долл.

Угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2013 года сократили добычу угля на 5% - до 27,8 млн тонн с 29,3 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.