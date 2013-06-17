Срок подписания соглашения с Chevron снова продлен

Кабинет министров Украины продлил срок подписания соглашения о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) до 24 августа 2013 года.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина от 12 июня 2013 года.

«Согласиться с предложениями Министерства экологии и природных ресурсов и компании "Шеврон Юкрейн Б.В." (Нидерланды) - дочерней компании "Шеврон Корпорейшн" (США) о продлении до 24 августа 2013 срока заключения соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Олесский», - сказано в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство решило передать проект соглашений о разделе продукции (СРП) по Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

В мае 2012 года победителем конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу сланцевого газа на Олесской площади стала компания Сhevron.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 триллиона кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 миллиарда гривен инвестиций и 25 млрд гривен - на этапе промышленной разработки.

Вместе с тем, соглашение о разделе продукции с компанией Chevron по добыче сланцевого газа не было подписано из-за отсутствия положительного решения Львовского и Ивано-Франковского областных советов.

В апреле 2013 года министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков сообщил, что соглашение о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов.

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