Производство электроэнергии в Украине сократилось на 3,4%

Производство электроэнергии в Украине за январь-май 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,4% - до 82,4 млрд кВт/ч.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство электроэнергии в мае по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 7,3% - до 14,3 млрд кВт/ч.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии составляет около 44%, за январь-май 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократили производство электроэнергии на 5,4% - до 36,5 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции за указанный период сократили генерацию на 9,2% - до 37,7 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции нарастили объем генерации на 53,4% - до 7,8 млрд кВт/ч.

Относительно новое для страны направление в энергетике - ветровые и солнечные электростанции - за пять месяцев 2013 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 122,7% - до 0,4 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч.