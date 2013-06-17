Украина сократила первичную переработку нефти на 43%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-мае 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,3 млн тонн, что на 43,1% меньше показателя аналогичного периода 2012 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в мае 2013 года сократилась до 0,3 млн тонн - на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем - и на 17,7% по сравнению с маем 2012 года.

Как сообщал ранее УНИАН, в январе-апреле 2013 года нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) сократили объем первичной переработки нефти до 1 млн тонн, что на 47,1% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.