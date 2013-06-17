Добыча угля в Украине снизилась до 25,4 млн тонн

Угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2013 года сократили добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,7% - до 25,4 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, объем добычи в мае составил 4,7 млн тонн, что на 7,4% меньше, чем в апреле, и на 13% меньше, чем в мае 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, добыча угля в Украине за январь-март сократилась на 5,7% - до 20,8 млн тонн.

Президент Украины Виктор Янукович 1 марта 2013 года на пресс-конференции заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

В последние два года Украина декларирует переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долл. на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.