Проблемы с электроснабжением в Одессе сохранятся 2,5-3 месяца - "свободных" трансформаторов нет

В центре Одессы проблемы с электроснабжением сохранятся 2,5-3 месяца из-за аварии, случившейся на Одесской ТЭЦ 15 июня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Одесской области Валерий Матковский.

По его словам, суть - в вышедшем из строя трансформаторе, а равнозначную замену сейчас сделать невозможно.

«Таких свободных трансформаторов в Украины нет, подходящий - только в Донецке», - заявил В.Матковский.

Он утверждает, что вышеназванный временной термин необходим на все операции, включая монтаж 120-тонного трансформатора взамен вышедшего из строя.

«Это уже второй за текущий год трансформатор, вышедший из строя, первый сломался - в марте. Трансформаторы - в критическом состоянии. Тот, что вышел из строя в марте, 1947 года. Оставшиеся два — 1963 и 1964 годов выпуска. Они давно отработали свой нормативный срок», — сказал В.Матковский.

Он призвал жителей центра города ограничить энергопотребление: не включать кондиционеры, бойлеры и прочие мощные приборы. Социальные объекты — медицинские учреждения и детские сады, а также электротранспорт обещают не отключать.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы введен график поочередного отключения потребителей центра города из-за аварии на Одесской ТЭЦ. Отключение производится по 1,5-2 часа поочередно на определенных кварталах в центральной части Одессы. В частности, речь о Приморском бульваре, Александровском проспекте, улицах Дерибасовской, Садовой, Петра Великого, Бунина, Успенской, Пушкинской, Малой Арнаутской, Новосельского, и десятках других.

«Данная мера вынужденная, поскольку из трех трансформаторов, установленных на Одесской ТЭЦ, через которую поступает электроэнергия потребителям, из строя вышли два.

Вечером 15 июня исторический центр Одессы был обесточен из-за аварии на Одесской ТЭЦ. Помощник председателя правления ПАО «Одессаоблэнерго» Борис Трасован пояснил, из строя вышел один из трансформаторов, установленных на Одесской ТЭЦ. Он уточнил, что повредившийся трансформатор – уже второй за короткий промежуток времени.

О возможности такой ситуации председатель правления ПАО «Одесская ТЭЦ» Максим Головко предупреждал в письме мэра города Алексея Костусева, которого просил помочь в решении непростой проблемы. В нем говорится об изношенности комплекса распределительных устройств, посредством которых осуществляется поставка электричества в центральную часть Одессы. Называются, в частности, следующие потребители: мэрия, СБУ, ГУ МВД, 6 телефонных станций, трамвайные и троллейбусные маршруты, 17 больниц и поликлиник, детские сады, школы, вузы, более 30 промышленных предприятий.

Упоминается, что в случае аварии на каком-либо из объектов ныне функционирующего оборудования, «произойдет полное погашение центральной части Одессы».

Как пояснили УНИАН в технической дирекции ПАО «Одессаоблэнерго», разрешенная мощность всех потребителей, обслуживаемых Одесской ТЭЦ – 121 мегаватт (МВт). Именно эту мощность выдавали установленные там трансформаторы. После выхода из строя одного из устройств стало возможным пропускать лишь 80 МВт.