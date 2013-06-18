Сланцевая революция в США вынудила "Газпром" переориентироваться на Восток - СМИ

Российский газовый монополист «Газпром» начинает переориентацию на восток из-за успешной сланцевой «революции» в США, пишет The Financial Times.

Как отмечает газета, для осознания "сланцевой" угрозы российской газовой монополии потребовалось время. Но теперь «Газпром» ускоряет реализацию своих планов по экспорту газа в Азию, считают авторы заметки и приводят в пример проект «Сила Сибири». Он может быть экономически выгодным, только если «Газпром» проведет этот газопровод до Китая, заявил один из экспертов в интервью газете, пишет «Газета.Ru».

Российская компания привыкла диктовать условия в Европе, однако в настоящее время «Газпром» вынужден адаптироваться к большей конкуренции, говорится в материале.

США переживают «сланцевый бум», благодаря которому на мировых рынках стало больше газа, а независимые производители требуют положить конец газовой монополии «Газпрома», подчеркивается в заметке.

Как сообщал УНИАН, на сегодня "Газпром" теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит Третьему энергетическому пакту Евросоюза. По прогнозам экспертов, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России.

Чистая прибыль ОАО "Газпром" по российским стандартам в январе-марте уменьшилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 191,382 миллиарда рублей, или 6,4 млрд долл. (31,4 руб. - 1 доллар США).

В феврале т.г. капитализация «Газпрома» достигла минимального значения с июля 2009 г. на Московской бирже, снизившись на 1,47% - до 104,7 млрд долл. (индекс MICEX снизился на 0,25%). Всего за год газовый холдинг потерял почти 30% своей рыночной стоимости и оказался одной из самых дешевых среди крупных нефтегазовых компаний в мире.

Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления.