Нефть дорожает на фоне ситуации в Сирии и в преддверии публикации статданных из США

На мировых торгах во вторник, 18 июня, цены на нефть растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также в преддверии публикации статданных по запасам топлива в США.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,06% - до 105,53 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,01% и составила 97,78 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Аналитики прогнозируют, что за неделю запасы нефти в США снизились на 500 тысяч баррелей. Во вторник свою оценку показателя представит Американский институт нефти, в среду, 19 июня - Минэнерго страны.

Кроме того, положительную динамику котировок поддерживает сохраняющаяся напряженность, вызванная конфликтом в Сирии. Как полагают эксперты, ситуация на Ближнем Востоке и перспективы восстановления экономики США способствуют росту цен на нефть.