"Газпром" сегодня решит судьбу Штокмановского месторождения

Совет директоров ОАО "Газпром" на заседании во вторник, 18 июня, рассмотрит ход реализации проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение российского газового холдинга.

В повестку дня заседания также включены вопросы о ходе реализации Восточной газовой программы и о кадровой политике ОАО "Газпром".

В конце мая замглавы "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что правление холдинга планирует обсудить перспективы Штокмановского газоконденсатного месторождения - возможно, его разработка будет отложена для будущих поколений, поскольку Южно-Киринское месторождение на Сахалине обладает сопоставимыми запасами и расположено ближе к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По последним данным, текущие запасы Южно-Киринского месторождения составляли соответственно 564 миллиарда кубометров и 71,7 миллиона тонн.

Штокмановское месторождение в Баренцевом море по разведанным запасам газа является одним из крупнейших в мире. Участники Штокмановского проекта не раз переносили принятие инвестрешения и сроки начала добычи и производства СПГ, меняли конфигурацию продукции и способы транспортировки. В июле 2012 года сроки акционерного соглашения истекли, после чего иностранные акционеры оператора проекта Shtokman Development - Statoil и Total - должны были передать "Газпрому" свои акции по минимальной цене, определенной соглашениями.

Долю Statoil в 24% акций "Газпром" выкупил в сентябре за 790 тысяч рублей. Total в октябре заявила, что сохраняет интерес к Штокману и 25-процентную долю в операторе. Доля "Газпрома" в Shtokman Development в настоящее время составляет до 75%. В декабре прошлого года "Газпром" сообщил, что самостоятельно продолжает реализацию Штокмановского проекта и планирует объявить конкурс по выбору проектировщика завода СПГ мощностью 30 миллионов тонн в год.

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