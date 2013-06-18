«Нафтогаз» должен обязательно участвовать в альтернативных поставках газа - эксперты

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» должна стать обязательным участником альтернативных поставок газа в обход действующего контракта с «Газпромом», чтобы закрепить за собой «социальную» квоту импортного газа.

Об этом говорится в экспертном опросе «Оценка перспектив решения проблемы модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) и либерализации газового рынка Украины», проведенном 10-15 июня 2013 года Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

Согласно полученным данным, эксперты позитивно оценили процесс либерализации газового рынка, но при этом считают, что НАК «Нафтогаз Украины» должен стать обязательным участником альтернативных поставок в обход действующего контракта с «Газпромом», чтобы закрепить за собой «социальную» квоту импортного газа.

«Большинство респондентов скептически относятся к перспективам решения проблемы модернизации украинской ГТС – они выразили мнение, что в ближайшее время эта проблема решена не будет», - говорится в сообщении.

В целом, как отмечает агентство, опрошенные эксперты делают ставку на создание трехстороннего консорциума для модернизации и управления украинской ГТС, но в случае реализации двухстороннего формата такого консорциума в качестве наиболее вероятного называют формат «Украина – Российская Федерация».

Большинство опрошенных экспертов считают, что в формате энергетических отношений «Украина – Европейский Союз – Российская Федерация» для Украины одинаково важным является сотрудничество как с Европейским Союзом, так и с Российской Федерацией.

«Такую позицию озвучили 64,3% респондентов. При этом четверть опрошенных (25%) назвали ключевым энергетическим партнером Украины Российскую Федерацию и только 10,7% – Европейский Союз», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий не исключает, что появятся новые компании, которые смогут закупать газ в России и поставлять его в Украину.

Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В «Газпроме» в начале июня заявили, что проводят регулярные консультации по вопросу управления ГТС Украины.

Согласно законопроекту №2937 от 26 апреля 2013 года, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию «Нафтогаза Украины», а также его дочерних структур. Кроме того, предлагается разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

В марте 2012 года компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

При этом в СМИ появилась информация, что украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.