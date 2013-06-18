"Индустриальный Союз Донбасса" инвестировал в проект Алчевского меткомбината 675 млн долл.

Алчевский металлургический комбинат, который входит в состав корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД), 20 июня намерен запустить в промышленную эксплуатацию газотурбинную электростанцию комбинированного цикла (ГТЭС) мощностью 303 МВт, сообщили в пресс-службе ИСД.

«ГТЭС мощностью 303 МВ — энергосберегающий проект, аналогов которому нет в Украине и СНГ. Общая сумма инвестиций в проект составила порядка 675 млн долларов», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, 20 июня состоится официальный пуск объекта при участии Президента Украины Виктора Януковича и первых лиц государства.

Как отметили в пресс-службе, проект газотурбинной электростанции представляет собой уникальную технологию переработки вторичных газов металлургического производства, из которых на современном оборудовании вырабатывается электроэнергия, достаточная для обеспечения потребностей комбината.

«Реализованный проект ГТЭС, работающей без использования природного газа и позволяющей достичь 44% КПД — пример беспрецедентной для украинского ГМК синергии зеленых технологий и промышленной эффективности», - подчеркнули в пресс-службе.

Проект строительства газотурбинной электростанции комбинированного цикла стартовал в 2007 году. Для создания этого масштабного международного проекта использовались технологии японской компаний Mitsubishi Heavy Industries, американских компаний YUBA и Nooter Eriksen, при участии головных национальных проектных институтов «Энергопроект» и «Энергосталь», а также других ведущих разработчиков в области энергетики.

В пресс-службе подчеркнули, что этот проект важен как для экологии города (сокращение выбросов парникового газа до 2 млн т/год), так и для снижения энергозатрат предприятия. В масштабе национальной экономики пуск газотурбиной электростанции окажет положительный эффект на топливный баланс страны.

На территории СНГ это будет первая станция, производящая электроэнергию путем прямой переработки отходов металлургического производства — доменного, коксового и конвертерного газов. Если до настоящего времени излишки этих газов сжигались на свечах и выбрасывались в атмосферу, то с пуском ГТЭС тепловая энергия этих продуктов будет использована для получения электроэнергии с выдачей её в Объединенную энергосистему Украины через главное распределительное устройство напряжением 110 кВт с использованием высокотехнологичного оборудования компании АBB, сказано в сообщении.

В настоящий момент первый энергоблок электростанции номинальной мощностью 151,5 МВт работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В ближайшее время в эксплуатацию будет введена газотранспортная система подачи на электростанцию конвертерного газа. Завершение строительства второй очереди объекта запланировано на конец текущего года.

Как сообщал УНИАН, Алчевский меткомбинат за 5 месяцев увеличил производство готового проката на 15,7% - до 1,64 млн тонн

При этом меткомбинат за 2012 год сократил производство металлопроката на 4,6% по сравнению с 2011 годом – до 3,47 млн тонн. Комбинат выплавил 3,87 млн тонн стали - на 2,5% больше, чем в 2011 году, производство чугуна выросло на 3,4% - до 3,52 млн тонн. По данным предприятия, в 2012 году его чистый убыток составил 1,028 млрд грн против 291,26 млн грн чистой прибыли по итогам 2011 года.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.