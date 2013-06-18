Лукашенко приглашает украинских атомщиков на работу

Президент Беларуси Алескандр Лукашенко просит Украину предоставить специалистов в сфере атомной энергетики.

Как передает корреспондлент УНИАН, об этом Лукашенко сказал в ходе украино-белорусских переговорах в расширенном составе сегодня в Киеве.

По словам Лукашенко, Украина имеет колоссальный опыт в сфере строительства и обслуживания этомных электростанций, поэтому Беларусь заинтересована не только в обучении своих специалистов, но и хотела бы пригласить украинских специалистов поработать на Беларусской атомной электростанции, открытие которой запланировано в ближайшее время.

«Мы хотели бы, чтоб наши братья-украинцы помогли нам со специалистами... Мне хотелось бы, чтоб Вы (Президент Виктор Янукович) дали указание, чтоб мы знали, что можем в Украине не только подготовить специалистов, но и десяток основных, Вы нам презентовали ко времени сдачи атомной электростанции. Мы на Вас будем очень рассчитывать», - сказал Лукашенко.