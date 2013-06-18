Ставицкий: «Нафтогаз» не пострадает от выхода ВЕТЭК на украинский рынок газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий считает, что НАК «Нафтогаз Украины», который в прошлом году лишился монополии на поставки импортного газа, не пострадает от выхода на украинский рынок газа компании ВЕТЭК, подконтрольной бизнесмену Сергею Курченко.

Об этом сообщил министр журналистам во вторник 18 июня.

«Уже более чем 8 месяцев действует постановление правительства про снятие монополии по импорту природного газа и все нормально работает», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее Ставицкий заявил, что он не исключает, что появятся новые компании, которые смогут закупать газ в России и поставлять его в Украину.

Согласно сообщениям в СМИ, компания ВЕТЭК на данный момент ведет переговоры с различными поставщиками газа, в том числе и российскими, об импорте природного газа в Украину.

Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». В феврале т.г. накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» являлся Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.