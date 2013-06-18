Депутаты помогут угольным предприятиям погасить долги

Верховная Рада Украины приняла закон о погашении задолженности государственных предприятий угольной отрасли перед Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 народных депутата из 312, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, определяется, что его действие распространяется на угледобывающие, шахтоуглестроительные предприятия, шахты, обособленные подразделения указанных предприятий (шахт), которые имеют отдельный баланс и самостоятельно ведут расчеты с застрахованными лицами и принадлежат к сфере управления Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, или являются хозяйственными обществами, в отношении которых Министерство энергетики и угольной промышленности осуществляет полномочия по управлению корпоративными правами государства, которые являются страхователями в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю работоспособности”, и до 1 января 2011 года находились на учете Фонда как плательщики страховых взносов.

Как определено законом, погашение задолженности государственных предприятий угольной отрасли по уплате страховых взносов и штрафных санкций (пени) перед Фондом, в том числе установленной судебными решениями, осуществляется путем рассрочки.

Рассрочке подлежит сумма задолженности государственного предприятия угольной отрасли по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю работоспособности, которая образовалась до 1 января 2011 года, и по уплате штрафных санкций (пени), начисленных на сумму этой задолженности, которые не погашены на день вступления данного закона в силу.

Определяется, что суммы задолженности по обращениям государственных предприятий угольной отрасли могут быть рассрочены на срок не более чем 60 календарных месяцев с даты заключения договора о рассрочке суммы задолженности отделениями исполнительной дирекции Фонда.

С целью рассрочки задолженности государственное предприятие угольной отрасли обращается в отделение исполнительной дирекции Фонда по его местонахождению на протяжении 90 календарных дней со дня вступления в силу данного закона. При этом сумма рассроченной задолженности погашается с месяца, который наступает за месяцем заключения договора о рассрочке суммы задолженности, и подлежит уплате равными частями ежемесячно, не позднее 28 числа.

Кроме того, законом установлено, что рассрочка задолженности предоставляется под проценты, рассчитанные за период, который начинается со дня заключения договора о рассрочке суммы задолженности и заканчивается днем погашения рассроченной суммы, исходя из учетной ставки Национального банка Украины, действующей на время уплаты очередного месячного платежа. Указанные проценты насчитываются государственным предприятием угольной отрасли, но не платятся, кроме случаев, когда договор о рассрочке суммы задолженности подлежит расторжению. Проценты, начисленные в соответствии с этой частью, списываются во время окончательного погашения государственным предприятием угольной отрасли рассроченной суммы задолженности.

Договор о рассрочке задолженности заключается между государственным предприятием угольной отрасли и отделением исполнительной дирекции Фонда в порядке и по форме, установленными правлением Фонда.

Настоящий договор подлежит расторжению в случае, если государственное предприятие угольной отрасли: не выполняет условий договора о рассрочке задолженности; ликвидируется; признается неплатежеспособным в установленном законом порядке; включено в Государственную программу приватизации в качестве объекта, подлежащего приватизации; включено в перечень объектов топливно-энергетического комплекса государственной собственности, которые передаются в аренду или в концессию.