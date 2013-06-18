Украина и Россия тормозят переговоры о допуске к трубопроводам в рамках СНГ

Москва. Переговоры по соглашению о допуске к трубопроводному транспорту в рамках Содружества Независимых Государств идут сложно из-за разногласий России и Украины.

Об этом заявил в Москве директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко, отвечая на вопрос собственного корреспонденту УНИАН в РФ.

«Переговоры идут, но идут достаточно сложно. Прошло четыре раунда переговоров. Ситуация на этих переговорах непростая, участники переговоров от заинтересованных стран приняли решение обратиться в правительства своих стран за новыми директивами», - сказал Кушниренко.

«Основная дискуссия идет между Россией и Украиной, они проявляют различные точки зрения на содержания и формулы этого соглашения. Требуется новый толчок со стороны лиц, принимающих решения чтобы переговоры шли более успешно», - добавил он.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, в чем конкретно выражены различия в позиция стран по этому вопросу, Кушниренко сказал: «Кто-то хочет залезть в чужую трубу».

Он пояснил, что из-за материальной заинтересованности на одну и ту же проблему существуют различные точки зрения, причем не только между странами транзитерами-экспортерами.

По его словам, относительно текста соглашения есть различные точки зрения между Казахстаном и РФ, хотя и та и другая страна являются экспортерами энергоресурсов.

«Надо искать компромисс. На основе тех директив, которые есть у переговорщиков, сегодня такого компромисса не получается», - подчеркнул Кушниренко.

Он отметил, что сейчас также ведется работа над соглашением в рамках Содружества о взаимном допуске на рынок государственных закупок и рынок услуг.Такая договоренность есть в рамках стран Таможенного союза, и есть идея распространить его на все страны СНГ.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления договора в силу.

Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.